Росіяни минулої доби вбили сімох мирних жителів Харківщини
Загарбники 12 квітня 53 рази обстріляли Харківську область
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За вівторок, 12 квітня, росіяни вбили сімох мирних жителів Харківщини, ще 22 людини отримали поранення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Також у вівторок у лікарні помер дворічний хлопчик, який постраждав від обстрілів кілька днів тому.
«Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. За минулу добу окупаційні війська нанесли приблизно 53 удари з артилерії та РСЗВ. На жаль, за добу по області унаслідок обстрілів окупантів постраждали 22 мирних жителів, з них – 3 дітей. Загинули – 7 людей. Дворічний хлопчик, який отримав поранення від обстрілів кілька днів тому, помер у лікарні», – написав Синєгубов у Telegram.
До слова, за понеділок від російських обстрілів загинули 8 цивільних, 19 отримали поранення.
Загальна кількість жертв російського вторгнення від 24 лютого невідома, однак за попередніми підрахунками, вона перевищує 20 тис. людей. Зокрема, вже відомо про загибель десятків тисяч людей у Маріуполі.