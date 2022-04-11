Підрахувати точну кількість загиблих в Маріуполі наразі неможливо, але йдеться про тисячі людей

У місті Маріуполь Донецької області під час повномасштабної російсько-української війни загинули уже десятки тисяч людей. Про це голова Української держави Володимир Зеленський повідомив під час виступу перед парламентом Південної Кореї.

«Найгірша ситуація в Маріуполі, у нашому південному портовому місті, яке заблоковане російськими військами з 1 березня. Це було півмільйонне місто. Окупанти заблокували його і не дозволяли завозити туди воду і їжу. Намагалися захопити його найжорстокішим способом – просто знищити усе, що є в місті. Маріуполь зруйновано, там десятки тисяч загиблих», – заявив президент.

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За словами президента, Росія хоче, щоб Маріуполь був показово знищеним – так, як це робили у 20 столітті.

Він додав, що зупинити Росію можна тільки силою, якої Україні бракує – не вистачає систем протиповітряної оборони, літаків, танків, артилерійських систем.

«У вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас є броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. І коли стоїть питання виживання у війні, направленій на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати, діяти швидко. Потрібно допомагати», – сказав Зеленський.

Він сподівається, що за допомогою цієї зброї Україна зможе деблокувати «наш багатостраждальний Маріуполь» та врятувати інші держави від подальшого розгортання російської агресії.

Нагадаємо, ситуація в Маріуполі дуже складна. Евакуація з міста в сторону України паралізована російськими окупантами. Вони примусово вивозять людей у Росію, також у місті є багато цивільних загиблих. Підрахувати точну кількість загиблих в Маріуполі наразі неможливо, але йдеться про тисячі людей. Місто від повної окупації героїчно захищають бійці полку «Азов».

Захисники Маріуполя стримують 10 тисяч російських військових.