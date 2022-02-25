Олександр Кіш у 2014 році у складі екіпажу «Черкас» – останнього корабля України в Криму

На українсько-російській війні загинув 29-річний військовий з Ужгорода Олександр Кіш. Відомо, що ужгородець загинув в Очакові, де служив. У солдата залишилася дружина та двоє маленьких синів.

Про смерть 29-річного Олександра Кіша у соцмережах повідомила його дружина Марія, а також однокласники. Інформацію про загибель Олександра Кіша ZAXID.NET підтвердили і його друзі з Ужгорода.

29-річний Олександр Кіш служив у Військово-морських силах України із січня 2012 року. Під час подій у Криму у 2014 році Олександр відбував службу на морському тральщику «Чернігів». Перебував у складі екіпажу «Черкас» – корабля, який намагався стояти до останнього і, навіть після захоплення росіянами, залишився із прапором Військово-морських сил України. Олександр Кіш також зіграв епізодичну роль у фільмі про останній корабель України в Криму «Черкаси».

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