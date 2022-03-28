Російські окупанти вбили мерів деяких міст України

Президент Володимир Зеленський заявив, що декого з українських мерів, які були викрадені окупантами, уже немає серед живих. Про це він розповів в інтерв’ю The Economist, яке опублікували 27 березня.

«Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві», – заявив Зеленський іноземним журналістам.

За словами президента, російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовувала на Донбасі у 2014 році. Зеленський також додав, що деяких мерів окупанти замінили, він не назвав імен тих, кого вбили росіяни.

До слова, росіяни масово викрадають людей тих регіонах, які вони тимчасово окупували. Окупанти викрадають представників місцевого самоврядування, активістів, журналістів, волонтерів і змушують їх йти на колаборацію.

Раніше, вони викрали мера Мелітополя Івана Федорова та голову їхньої районної ради Сергія Прийму. В Енергодарі викрали заступника мера Івана Самойдка, на Херсонщині викрали мера міста Берислав Олександра Шаповалова, а на Харківщині, росіяни викрали і міського голову, і його заступника і начальника відділу цивільного захисту одразу.