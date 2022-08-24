Загалом за 15 еко-пікніків волонтери зібрали з берегів Вільшанського водосховища 52 тонни пластику та скла

Волонтери вивезли понад 7 тонн пластику і скла з берегів Вільшанського водосховища на Закарпатті. Сміття, яке зібрали учасники 15-го еко-пікніка, який щомісяця організовує громадська організація з Мукачева, поїхало на переробку. П’ятнадцяте прибирання на водосховищі було присвячене одному із засновників руху Chysto.de – Роману Жуку, який загинув на війні Росії з Україною у травні 2022 року.

П’ятнадцяте прибирання берегів Вільшанського водосховища на Закарпатті відбулось ще 13-14 серпня, проте зараз все зібране волонтерами сміття повторно пересортували та у вівторок, 23 серпня, відвезли на переробку. Як повідомили ZAXID.NET організатори еко-пікніка, у п’ятнадцятому прибиранні взяли участь понад 200 волонтерів з Мукачева, Ужгорода, Хуста, Львова, Чернівців, Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Полтави, Миколаєва та інших міст України.

Упродовж двох днів прибирання водосховища учасникам еко-пікніка вдалося зібрати 6,75 тонн пластику, 850 кг скла, які вже поїхали на переробку. Також під час прибирання зібрали 180 мішків із різним сміттям, яке теж вивезли з території Вільшанського водосховища, але переробці воно не підлягає.

Фото Ані Семенюк

Як зазначає співзасновниця руху Chysto.de Лєна Жук, за весь час еко-пікніків волонтери зібрали з берегів Вільшанського водосховища понад 52 тонни вторсировини – пластику та скла. Це сміття підлягає вторинній переробці та було вивезене на сортувальні станції.Організатори еко-пікніків Chysto.de планують наступне прибирання території Вільшанського водосховища на вересень. До акції можуть залучитися усі охочі, написавши волонтерам у соцмережах.

Зазначимо, громадську ініціативу Chysto.de заснувало подружжя Романа та Лєни Жуків з Мукачева у 2020 році. Разом вони створили рух, метою якого є очистити Вільшанське водосховище від сміття, залучити до ідеї сортування якомога більше місцевих мешканців та зберегти природню красу цієї місцини. «Прибери Карпати, як у себе біля хати», – закликають еко-активісти.