В Чернівцях підземні урни з'являться на трьох вулицях

У Чернівцях встановлюють підземні сміттєві контейнери. Загалом роботи з встановлення таких смітників планується провести на трьох вулицях, які розташовані у центральній частині міста. З міського бюджету витратять понад 3 млн гривень.

За повідомленням ZAXID.NET, тендер на встановлення підземних смітників провели ще на початку 2022 року. Однак, збудувати їх вдалося цього літа. Облаштовувати чотири підземні контейнери почали на вулиці 28 Червня поблизу кінотеатру «Чернівці». Вартість становлення урн приблизно 950 тис. гривень, повідомив у коментарі «Молодому буковинцю» заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль.

«Якби не повномасштабна війна, то смітники були б давно встановленні. Маємо намір також провести реконструкцію вулиці Заньковецької. Але на ній немає можливості облаштувати підземні смітники, бо вулиця неширока, під землею пролягає багато мереж. Тому обрали початок вулиці 28 Червня, адже там розташування дозволяє. Коли все зробимо, того сміттєвого безладу більше не буде», – зазначив заступник мера Чернівців Ігор Крохмаль.

Підземні смітники передбачають сортування сміття. Є секції для органічної сировини, пластикових місткостей та вторинної сировини, яка може йти на перероблювання і звичайного сміття, яке не підлягає перероблюванню.

Після того, як встановлять підземні смітники біля поблизу кінотеатру «Чернівці», звичайні смітники, які розташовані на вулиці Заньковецької, приберуть.

Також цьогоріч за програмою бюджету участі облаштують смітники на вулиці Руській, 236Е. Додамо, що раніше Чернівецька міська рада повідомляла про те, що систему підземних урн вже почала діяти на вулиці Руській, 219Г. Їх облаштування обійшлися в 1,9 млн грн з міського бюджету.

Згідно з тендером, роботи виконує місцева фірма «Еко сіті технолоджі», власником якої є підприємець Олексій Башкаров. Компанія і раніше співпрацює з Чернівецькою міськрадою, зокрема ремонтувала дитячий майданчик.