Смітники запустять за кілька днів

У центрі Чернівців встановили нові підземні контейнерні майданчики для збору сміття. Його облаштували на вулиці Кохановського, 2. Смітники запустять за кілька днів. Вартість усіх робіт становить близько 1,93 млн грн.

Проєкт зі встановлення підземних смітників замовив Департамент транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради. Згідно з документами, на локації для збору сміття облаштували основу для чотирьох контейнерів, встановили зовнішню каналізацію, підіймальну платформу та виконали земельні роботи з прокладанням поліетиленових труб, повідомило медіа гарячих новин «С4».

Наразі тут проводять завершальні роботи перед запуском. Додатково фірма-підрядник ТОВ «Смеречина», яку визначили переможцем згідно з тендером, проведе роботи з благоустрою на прилеглій території.

Додамо, що за даними «Суспільне.Чернівці», у місті вже облаштували 18 підземних контейнерних майданчиків за такими адресами: