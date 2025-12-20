Росіяни планують їсти побратимів через брак їжі на фронті

У російських окупантів на фронті критична нестача їжі. Через це росіяни готуються їсти побратимів. Про це у суботу, 20 грудня, повідомило Головне управління розвідки та опублікувало радіоперехоплення розмови окупантів.

Українські розвідники перехопили розмову росіян, які воюють проти України на Запорізькому напрямку. Один окупант скаржиться іншому на катастрофічну нестачу провізії й заявляє, що готується з’їсти когось з побратимів.

«Один одного з’їмо. Шукаємо когось молодшого, я ножі нагострив, мені пох**й, кого різати, жерти хочу», – каже окупант.

Розвідники зауважують, що канібалізм серед росіян на фронті стає «звичною практикою». ГУР закликає окупантів скласти зброю та здатися у полон.

«ГУР нагадує: російських військовополонених в Україні годують тричі на день. Для добровільної здачі в полон пишіть в бот проєкту “Хочу жить”», – наголошують розвідники.

Нагадаємо, 20 червня ГУР також повідомляло про акти канібалізму серед російських військових. Розвідники опублікували перехоплення розмови окупантів, у якій вони обговорювали як один із російських солдатів з’їв вбитого ним товариша.