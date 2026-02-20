Джек Лопресті не уточнив, чим займатиметься в «Азові»

Колишній заступник голови Консервативної партії Великої Британії та член британського оборонного комітету Джакомо «Джек» Лопресті вступив до лав 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» 1-го корпусу Національної гвардії України. Про це 56-річний військовий написав у соцмережі «Ікс» 19 лютого.

«Для мене велика честь розпочати службу в 12-й бригаді спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України, підрозділі, який став символом стійкості та незламних принципів», – ідеться в дописі.

Лопресті зазначив, що впродовж останнього року служив в українській воєнній розвідці. І служба у двох, на думку британця, найкращих військових формуваннях України є однією з найбільших честей у його житті.

Чоловік розповів своїм підписникам коротку історію створення «Азову» та принципи бригади.

«Сьогодні українські військові не тільки захищають власний суверенітет, а і є передовою гарантією безпеки Європи. Те, що відбувається тут, визначить майбутнє вільного світу», – додав Лопресті.

Джакомо «Джек» Лопресті – 56-річний британський політик-консерватор, який у 2010–2024 роках представляв округ Філтон і Бредлі Сток у Палаті громад. У лютому 2023 року його призначили заступником голови Консервативної партії, однак на загальних виборах 4 липня 2024 року він втратив мандат.