Наразі військовослужбовець проходить базову загальну військову підготовку

36-річний засновник мультимедійного проєкту про Україну Ukraїner, журналіст Богдан Логвиненко мобілізувався до Збройних сил України. Наразі доброволець склав присягу і почав проходження базової загальної військової підготовки. Про це він повідомив в п’ятницю, 10 жовтня.

Логвиненко зазначив, що готувався до мобілізації упродовж останніх двох років і «все одно відчуття, що нічого не встиг». Два роки тому він повідомив команді Ukraїner про те, що необхідно знайти йому заміну, що і сталося.

«Я йду у військо звичайним солдатом-водієм розрахунку попри те, що маю законні підстави для відстрочки за сімейними обставинами. Але не бути пліч-о-пліч зі своїми емоційно складніше за мої сили, не бути сьогодні в Силах оборони, де катастрофічно бракує людей, де мотивація падає через постійні обіцянки переговорів «за кілька тижнів» — це тиха згода із загибеллю», – ідеться в повідомленні.

Засновник Ukraїner додав, що про підрозділ, до якого він приєднався, та про його потреби він розповість після проходження БЗВП.

За словами Логвиненка, він наразі не потребує жодної допомоги. Водночас найкращою підтримкою від авдиторії буде донат на Сили оборони та на незалежні українські медіа.

«Для тих, кому я буду тим, хто пішов воювати не так, не тоді, не туди, хочу нагадати, що наш з вами ворог – Росія та авторитаризм. Росія заслала мого батька на Празьку весну і знищила його здоровʼя та скалічила психічно, Росія забрала в мого діда все, вбила його трьох дітей і першу дружину Голодомором, заслала на Соловки, звідки йому чудом вдалося повернутися і продовжити рід. І про це я планував встигнути написати книжку до мобілізації. Сподіваюсь, ще матиму таку нагоду, коли ми знову почнемо перемагати», – підкреслив він.

Мультимедійний проєкт Ukraїner з 2016 року досліджує Україну та український контекст, розповідає історії самим українцям, а також транслює їх у світ, перекладаючи десятками мов. Спочатку проєкт існував як тимчасова волонтерська ініціатива. Нині Ukraїner об’єднує медіа, видавництво, спільноту та бізнеси, що поділяють спільні цінності. Команда створює книги, експлейнери, інтерв’ю, подкасти та вирушає в експедиції Україною.

У січні 2025 року, після припинення фінансової підтримки з боку США, засновник проєкту Богдан Логвиненко заявив про загрозу діяльності Ukraїner, що на 80-90% залежала від фінансування USAID. Тоді він повідомив, що проєкт частково повернеться до волонтерської роботи, реорганізує команду, шукатиме рекламні можливості та розширить дорадчу раду за участі підприємців, писав «Детектор медіа».

У вересні 2025 року Ukraїner оголосив про зміни в управлінні та структурі організації. Головою організації замість Богдана Логвиненка стала журналістка Юлія Тимошенко. Сам Логвиненко продовжив роботу в наглядовій раді організації.

Нагадаємо, на початку жовтня 48-річний телеведучий каналу ICTV Вадим Карп’як повідомив, що мобілізується до 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Телеведучий нагадав, що неодноразово повторював, що в армії не вистачає людей та заявив, що «настав час стати одним із них».