Актор Євгеній Ламах мобілізувався до ЗСУ

Зірка українських фільмів «Крути 1918» та «Мирний-21» 29-річний актор Євгеній Ламах мобілізувався до Збройних сил України та вже проходить військовий вишкіл. Про це у четвер, 25 вересня, повідомило «Суспільне».

Актор мобілізувався через 1 рекрутинговий центр Сухопутних військ та вже почав проходити базову військову підготовку, яка триватиме ще два місяці. У якому саме підрозділі служитиме Ламах, наразі невідомо. Також актор висловив невпевненість у можливості поєднувати військову службу та гру у кіно.

«Настає час, коли з'являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна: ти в ній народився, виріс. Тут всі твої. І хочеться жити в цій країні надалі. Хочеться, щоб в цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека [...] Мама трохи засмутилася, плакала. Але така ситуація. Це війна, на жаль», – цитує «Суспільне» Євгенія Ламаха.

Що відомо про Євгенія Ламаха

Євгеній Ламах народився 29 червня 1996 року в місті Лебедин Сумської області. Закінчив театральну кафедру Київського національного університету культури та мистецтв. Ламах дебютував як кіноактор під час навчання на третьому курсі у 2016 році, знявшись у телесеріалі «Команда».

Євгеній Ламах відомий за ролями у таких українських фільмах:

«Черкаси» (2019)

«Крути 1918» (2019)

«Іловайськ 2014. Батальйон Донбас» (2019)

«Гола правда» (2020)

«Мирний-21» (2023)

«Будинок „Слово“: Нескінчений роман» (2024)

Додамо, що актори Дмитро Сова та Роман Семисал, які знімалися у фільмі «Черкаси» разом з Євгенієм Ламахом, мобілізувалися до ЗСУ у 2022 році.