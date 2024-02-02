Телеведучий Орест Дрималовський мобілізується до ЗСУ

Український телеведучий 29-річний Орест Дрималовський у п’ятницю, 2 лютого, під час прямого ефіру телемарафону «Єдині новини» повідомив, що мобілізується до лав Збройних сил України.

«Це був мій останній ефір перед мобілізацією до Збройних сил України. Настав час і мені змінити звичне місце роботи, цю затишну студію на військову форму. Вже наступного тижня розпочну свій новий шлях», – сказав Орест Дрималовський.

Ведучий і журналіст програми «Вікна-новини» телеканалу ICTV, а зараз телемарафону «Єдині новини» подякував телеглядачам та закликав вірити у ЗСУ та долучатися до українського війська.

«Прошу вас вірити у Збройні сили, допомагати Збройним силам і ставати до лав Збройних сил України. Іншого шляху до перемоги немає», – зазначив телеведучий.

У коментарі «Детектору медіа» Орест Дрималовський розповів, що отримав повістку. Після чого ведучий прибув до ТЦК у Львові, де перебуває на обліку, та пройшов усі етапи перед мобілізацією. Медійник також повідомив, що поки не знає, де нестиме службу.

«Наразі їду у навчальний центр ДШВ, де пройду курс базової військової підготовки. А вже опісля – призначення у конкретний підрозділ», – цитує «Детектор медіа» Ореста Дрималовського.

Орест Дрималовський також зауважив, що кожен українець мобілізаційного віку має бути готовим до того, що йому колись доведеться стати на захист країни.

Орест Дрималовський працює у журналістиці з 2015 року. Він закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Працював на місцевому каналі у Львові, а у 2020 році переїхав до Києва. У столиці він працював кореспондентом телеканалу СТБ, а згодом став ведучим новин.