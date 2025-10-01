48-річний ведучий вирішив мобілізуватися до ЗСУ

У середу, 1 жовтня, телеведучий каналу ICTV Вадим Карп'як повідомив, що мобілізується до 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Вадима Карп’яка, 1 жовтня був його останній день на роботі ведучого розмовних студій телемарафону «Єдиних новин».

«Я мобілізуюся. Люблю своїх дітей і не хочу передавати цю війну їм у спадок. Якщо ми прагнемо її закінчити, то кожен має брати на себе відповідальність», – повідомив Карп’як.

Телеведучий нагадав, що неодноразово повторював, що в армії не вистачає людей та заявив, що «настав час стати одним із них». Вадим Карп’як повідомив, що мобілізувався до 8-го корпусу ДШВ ЗСУ, зазначивши, що «багато та плідно» працював із ними.

За словами Вадима Карп’яка, протягом двох тижнів він завершить цивільні справи та робочі проєкти. Після цього він пройде ВЛК та інші підготовчі процедури.

48-річний Вадим Карп’як народився в місті Коломия на Прикарпатті. Працював на телеканалах «1+1», «112 Україна» та ICTV. Був ведучим політичного ток-шоу «Свобода слова» та вів авторську радіопрограму «Про закон і благодать» на «UA: Радіо Культура» та програму «Карп'як на Суспільному» на телеканалі «Перший».

У червні 2022 року нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня за вагомий внесок у розвиток української журналістики.