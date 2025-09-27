Після звільнення з ЗСУ Віталій Козловський здійснює патронатну службу від благодійного фонду

Співак зі Львова Віталій Козловський більше не служить у Збройних силах. Його звільнили в запас через інвалідність дружини. Про це у відповідь на запит «Громадського» повідомили в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Віталій Козловський отримав повістку у червні 2023 року. У інтерв’ю Марічці Падалко він розповідав, що спершу як доброволець служив у Нацгвардії, у 2023 році його перевели до Національного президентського оркестру, а з травня 2024 року він служив у 22-й ОМБр.

До його обов’язків як солдата резерву входили регулярні навчальні збори, аби в разі загострення ситуації швидко замінити військовослужбовців на передовій або поповнити втрати. Окрім цього, співак проводив концерти в підрозділах для «підняття морально-психологічного стану та бойового духу військовослужбовців». Проте безпосередню участь у бойових діях не брав.

У 22-й бригаді він прослужив лише місяць, оскільки 28 червня його звільнили у запас.

«Звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи. Справи та посаду здав», – йдеться у відповіді Командування Сухопутних військ.

За словами ж співака, він проходив службу на Сумщині, а нині з побратимом займається патронатною службою, допомогою сім’ям загиблих і безвісти зниклих воїнів та зборами для їхньої бригади. Хоча в бригаді кажуть, що після звільнення патронатну службу він частини він не здійснює.

У пресслужбі артиста відповіли, що він все ж займається патронатною службою, але від благодійного фонду «Патронатна служба “Промінь допомоги”» 22 ОМБр. Обставини звільнення зі служби артист не пояснив.

40-річний Віталій Козловський народився у Львові. За освітою він журналіст, навчався у ЛНУ імені Івана Франка. Переміг в першому сезоні музичного телепроєкту «Шанс» в 2003 році, і після цього здобув популярність. Після цього встиг потрапити у низку скандалів. Козловського критикували після публікації його фото з ексочільницею Слов'янська Нелею Штепою, звинуваченою у сепаратизмі.

У 2016 році в інтерв'ю «Апострофу» на запитання стосовно приналежності Криму, відповів, що «йому все одно, що і де знаходиться». 9 травня 2018 року виступив у Москві на святковому концерті до 9 травня. У 2021 році дав велике інтерв'ю одіозній телеведучій Сніжані Єгоровій, де скаржився на утиски у Львові за те, що розмовляє російською. Також заявив, що зі своїм батьком тривалий час розмовляв українською мовою, але зараз перейшов на російську.

Проте після початку повномасштабного російського вторгнення Козловський змінив позицію, зайнявся волонтерством і почав активно допомагати ЗСУ. Після сплати боргів колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку у 2024 році він феєрично повернувся на сцену.