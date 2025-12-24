До Львова у період свят курсуватиме 6 додаткових поїздів

«Укрзалізниця» призначила 16 додаткових поїздів та збільшила періодичність курсування регулярних рейсів у період різдвяних та новорічних свят. Зокрема, компанія збільшила рейси у напрямку Карпат, повідомили у вівторок, 23 грудня, у пресслужбі «Укрзалізниці».

Так, компанія запроваджує 6 додаткових потягів, які курсуватимуть до Львова у святковий період:

№249/250 Київ – Львів

№289/290 Київ – Львів

№291/292 Київ – Львів

№741/742 Київ – Львів

№777/778 Київ – Львів

№168/167 Одеса – Львів

В «Укрзалізниці» зазначили, що збільшення рейсів, що прямують у гори, навіть за умов дефіциту вагонів, створене для забезпечення відпочинку та реабілітації військових та родин з дітьми. З січня деякі з цих напрямків також будуть доступні в межах програми «3000 км Україною».

Крім того, потяг №291 Київ – Львів курсуватиме з максимально зручною стиковкою (35 хв) з потягом №157/158 Львів – Чоп, який курсує через популярні карпатські напрямки: Славсько, Воловець, Сваляву, Мукачево.

Також зручну пересадку із рейсом до карпатських гір має поїзд №289 Київ – Львів, який прибуває до Львова о 7:40, що дозволяє пасажирам зі Львова о 10:51 вирушити на сучасному дизель-поїзді Львів – Ворохта через популярні туристичні напрямки Яремче й Буковель.

В «Укрзалізниці» нагадують про функцію автовикупу у застосунку, де користувачі можуть купити квитки автоматично у потрібному напрямку, щойно вони з’являються у продажу.

До слова, «Укрзалізниця» додала дитячі вагони для популярного маршруту в Карпатах. Додаткові два дитячі вагони курсують у складі поїзда №95/96 Київ – Ясіня, який українці найчастіше обирають для подорожей з родинами.