Раніше компанія анонсувала оновлений графік міжнарожних потягів на 2026-2027 роки

У неділю, 14 грудня, «Укрзалізниця» оголосила про запровадження нового графіку руху пасажирських поїздів. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Новий графік руху потягів передбачає маршрути, які дозволяють дістатися до віддалених країн Європи та зворотно з однією пересадкою. У межах змін «Укрзалізниця» збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17

«Зокрема, з Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для мешканців Запоріжжя та Дніпра відкрилися додаткові маршрути до країн Західної Європи», – повідомили у пресслужбі компанії.

Які нові маршрути з України до Європи зʼявилися 14 грудня

Поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль отримав пересадку на два різних маршрути до Німеччини. Зокрема, у Перемишлі можна буде пересісти на поїзд EN 417 / EC 40417, який рухається до Мюнхена через Відень, Прагу та Зальцбург. Також пересадку здійснюватимуть до Берліна на поїзд EC 430 до Берліна – він рухається через Щецин, Свиноуйсьця, Краків, Вроцлам та Познань.

Щоденно з Харкова до Холма курсуватиме поїзд №93/94 Харків – Холм. До Перемишля рухатиметься потяг №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль, який має пересадку на поїзд EC58 GALICJA до Берліна.

Крім того, дістатися до Берліна можна потягом №119 Дніпро — Київ — Холм, який має пересадку на поїзд IC 440. Він рухається через Варшаву до Берліна.

Нагадаємо, 14 грудня «Укрзалізниця» запустила рух потягів від Києва до Львова за тактовим рухом. Потяги відправлятимуться щогодини в один і той же час за стабільним повторюваним розкладом.

Також компанія додала нові регіональні поїзди заходом України до Львова. Йдеться про шість маршрутів через Прикарпаття та Волинь.

До слова, на початку грудня для українців стартував перший етап пілотної програми «3000 км Україною». Відповідно до нього мешканці прифронтових територій можуть безкоштовно приїхати до Києва чи Львова, а також долучитися до святкових «Чарівних експресів». На які саме потяги можна отримати безкоштовні квитки, читайте у матеріалі.