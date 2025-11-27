За такою ж моделлю курсують поїзди між європейськими столицями та на інших популярних напрямках в ЄС

З 14 грудня 2025 року запрацює новий річний розклад поїздів від «Укрзалізниці». У ньому передбачене щогодинне курсування поїздів між Львовом і Києвом, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Що таке тактовий рух

Тактовий рух поїздів на найпопулярнішому напрямку між Львовом і Києвом означає, що потяги відправлятимуться щогодини в один і той же час за стабільним повторюваним розкладом.

Більшість поїздів між цими містами будуть курсувати цілорічно з кількома виключеннями для «позапікового» періоду.

«Тактовий рух – це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини). Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express», – пояснюють в «Укрзалізниці».

У залізничного оператора говорять, що така система зручна для пасажирів, тому що вона передбачувана, a розклад легко запам’ятати.

Для залізниці модель теж зручна – вона дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та мінімізувати пікові навантаження.

Як повідомляв ZAXID.NET, АТ «Укрзалізниця» також запускає новий нічний поїзд сполученням Ужгород – Відень, який має спальні вагони європейських залізниць.