Нічний поїзд №7/346 – 347/8 Ужгород – Відень курсуватиме новозбудованою євроколією

АТ «Укрзалізниця» запускає новий нічний поїзд сполученням Ужгород – Відень, який має спальні вагони європейських залізниць. Про це повідомила пресслужба компанії в четвер, 27 листопада.

Нічний поїзд №7/346 – 347/8 Ужгород – Відень курсуватиме новозбудованою євроколією від Ужгорода до кордону, перетинаючи всю Угорщину. У Будапешті поїзд зупинятиметься на станції Будапешт – Келенфельд, яка є зручним транспортним хабом з легкою пересадкою на поїзди нової гілки метро, а також на станції Феріхедь із виходом до міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста.

Розклад руху потяга:

відправлення з Ужгорода – 23:19,

прибуття до Відня – 08:53,

зворотне відправлення з Відня – 19:08, прибуття до Ужгорода – 06:15.

Окрім цього, віденський поїзд має узгоджену пересадку в Чопі на поїзд №749/750 Ужгород – Київ, повідомили в «Укрзалізниці».

«У новому графіку УЗ скоротила час у дорозі для пасажирів безпересадних вагонів Київ – Відень на більш ніж дві години й домовилася з угорською залізницею про збільшення пропозиції місць на +25% для рейсу №143/146 Ужгород – Відень. Загалом у графіку 2025-2026 пропозиція у міжнародних сполученнях через станцію Чоп, включаючи хаби євроколії в Ужгороді та Мукачево, збільшена більш ніж на 1000 місць на добу», – додали в компанії.