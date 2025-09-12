В «Укрзалізниці» планують збільшити кількість нічних маршрутів, які стикуватимуться з європейськими поїздами

У п’ятницю, 12 вересня, з Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня. Новими залізничними сполученнями скористалися 280 пасажирів.

Як розповіли у Міністерстві розвитку громад і територій, окрім потягів Ужгород – Братислава та Ужгород – Будапешт – Відень, з 12 вересня євроколією також курсуватиме новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава.

«Поїзд поєднає Берегове із Захонню – важливим пересадним вузлом, звідки відправляються численні поїзди по Угорщині, зокрема до Будапешта», – зазначили в міністерстві.

З грудня 2025 року в «Укрзалізниці» планують оновити графік руху потягів, щоб збільшити кількість нічних маршрутів, які стикуватимуться з європейськими поїздами.

Нагадаємо, Поїзд Ужгород – Братислава відправляється з Ужгорода о 8:09 і прибуває до Братислави о 18:33. Поїзд Ужгород – Будапешт – Відень відправляється з Ужгорода о 8:09, прибуває до Будапешта о 14:20 і до Відня – о 17:20. Ціни на квитки до європейських столиць коливаються від 1800 до 3500 грн.