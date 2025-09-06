З Ужгорода курсуватимуть прямі пасажирські поїзди євроколією до трьох столиць ЄС

У п’ятницю, 5 вересня, АТ «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на прямі поїзди з Ужгорода до Братислави, Будапешта та Відня, які курсуватимуть новою євроколією. Перші рейси стартують уже через тиждень – з 12 вересня, передає пресслужба компанії.

Розклад руху поїздів новою євроколією:

Ужгород – Братислава

Поїзд №961/618 Ужгород – Братислава відправлятиметься з Ужгорода о 8:09, прибуватиме до Братислави о 18:33.

Поїзд №617/964 Братислава – Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуватиме до Ужгорода 22:35.

Ужгород – Будапешт – Відень

Поїзд №146 Ужгород – Будапешт – Відень відправлятиметься з Ужгорода о 8:09, прибуватиме до Будапешта о 14:20 і до Відня – о 17:20.

Зворотний рейс поїзда №143 Відень – Будапешт – Ужгород відправлятиметься з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода – о 22:35.



Придбати квитки можна через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

Ціна квитка на потяг сполученням Ужгород – Братислава становить 2226 грн (2 клас). Квиток з Ужгорода до Будапешта можна придбати за 1802 грн (1 клас) і 1220 грн (2 клас), а також до Відня – 3516 грн (1 клас) та 2221 (2 клас) відповідно.



Вартість залізничних квитків на потяги з Ужгорода до Братислави, Будапешта та Відня (колаж ZAXID.NET)

В «Укрзалізниці» додають, що з введенням нового розкладу в грудні пасажирам запропонують зручні стикування з внутрішніми рейсами. Зокрема, стане більше нічних поїздів, які стикуватимуться для зручної пересадки на європейський поїзд.

Як писав ZAXID.NET, будівництво 22-кілометрової ділянки євроколії стандарту 1435 мм між Чопом та Ужгородом розпочали 11 квітня 2024 року. Її увели в експлуатацію 5 вересня 2025 року.

Надалі євроколію розбудовуватимуть до Львова. Так, у липні 2025 року Євросоюз схвалив грант у розмірі 76 млн євро для будівництва євроколії на ділянці «Скнилів – Мостиська».