Рух потягів євроколією розпочнеться наступного тижня

У п’ятницю, 5 вересня, на Ужгородському залізничному вокзалі відкрили ділянку євроколії «Ужгород – Чоп». Рух колією почнеться 12 вересня, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ужгорода на місцевому вокзалі відкрили першу ділянку із запланованої євроколії, яка сполучить Україну та низку країн ЄС.

«Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем завдяки новій залізничній колії», – повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

Протяжність колії склала 22 км. Рух потягів євроколією розпочнеться у п’ятницю, 12 вересня.

«Це дуже важливо, що під час війни попри всі виклики ми робимо такі об’єднавчі проєкти. Спочатку ми з’єдналися з електромережею. І це був дуже серйозний енергетичний – в усіх сенсах цього слова – проєкт. А сьогодні ми об’єднуємось таким логістичним проєктом. Залишається закінчити війну та вступити у Євросоюз», – сказав Зеленський.

Зазначимо, раніше колію євростандарту «Чоп – Ужгород» планували ввести в експлуатацію в липні 2025 року. Будівництво євроколії розпочали 11 квітня 2024 року.

Далі євроколію розбудовуватимуть до Львова. Нагадаємо, у липні Євросоюз схвалив грант у розмірі 76 млн євро для будівництва сполучення до Львова. Йдеться про реалізацію першого етапу будівництва євроколії на ділянці «Скнилів – Мостиська».