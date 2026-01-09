Після спаду оптимізму у першій половині 2025 року українці знову стали більше вірити в краще майбутнє країни. Згідно з опитуванням КМІС, 64% опитаних бачать Україну процвітаючою державою в ЄС через 10 років.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у період з 26 листопада по 29 грудня 2025 року провів всеукраїнське опитування, за яким 64% українців вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною та членом ЄС. В опитуванні взяли участь українці з усіх регіонів, які перебувають території, підконтрольній Україні. Жителів тимчасово окупованих територій і тих, хто виїхав за кордон після початку повномасштабної війни, не опитували. Водночас серед респондентів були внутрішньо переміщені особи.

Соціологи повідомили, що з жовтня 2022 року і до травня 2025 року була стабільна тенденція до зниження оптимізму в українському суспільстві і в травні 2025 року соціологи зафіксували переважання песимістичних настроїв. У травні 2025 року 47% українців вважали, що через 10 років Україна буде країною із зруйнованою економікою і великим відтоком населення – проти 43%, які вважали, що через 10 років Україна буде процвітаючим членом ЄС. Наразі соціологи не пояснюють з якими подіями були повʼязані песимістичні настрої.

«У другій половині 2025 року соціологи спостерігаємо відновлення оптимістичних настроїв – частка оптимістів спочатку зросла до 56% на початку жовтня і далі до 64% у грудні. Натомість з 47% у травні до 21% у грудні стало менше тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною із значним відтоком населення. Показники оптимізму на кінець 2025 року навіть трохи перевершили показники на кінець 2024 року, хоча й лишаються нижчими, ніж були в 2022-2023 роках», – йдеться у повідомленні.

Рівень оптимізму серед українців відрізняється залежно від їхніх поглядів. Найбільше вірять у процвітаюче майбутнє України ті, хто довіряє президенту – серед них таких 74%, тоді як серед тих, хто не довіряє, оптимістів 47%.

Також більше оптимістів серед людей, які бачать зрушення в боротьбі з корупцією (75%), ніж серед тих, хто вважає Україну безнадійно корумпованою (46%). Вищий рівень віри в майбутнє зафіксували і серед респондентів, які вважають Європу надійним союзником України – 73% проти 53% серед тих, хто переконаний, що Європа тисне на Україну задля несправедливого миру.

Водночас соціологи зазначають, що незалежно від регіону проживання, статі, віку, військової служби чи рівня доходів, у більшості груп переважає переконання, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС. Серед молоді віком від 18 до 29 років таких оптимістів також 64%.

КМІС також дослідив, як погляди на майбутнє України пов’язані зі ставленням до війни. Люди, які песимістично дивляться в майбутнє, частіше готові погодитися на російський мирний план і менш готові терпіти війну довго.

Так, серед песимістів 27% допускають можливість прийняти російський мирний план. Серед оптимістів таких лише 14%. Водночас більшість респондентів у обох групах не підтримують цей план.

Також 68% оптимістів заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Серед песимістів таких 51%. Це означає, що навіть серед людей із песимістичними настроями багато хто готовий продовжувати опір.

Найбільше опимістів, за статистикою, виявилося на сході країни (Донецька, Луганська і Харківська області), а найбільше песимістів – на півдні України ( Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області).