Андрій Сибіга та Еспен Барт Ейде в Києві 12 січня

Уряд Норвегії виділить 400 млн доларів допомоги Україні. Гроші скерують на підтримку нагальних потреб країни у зимовий період. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде в понеділок, 12 січня.

«Необхідно опалювати будинки, готувати їжу, навчати дітей, виплачувати зарплату державним службовцям та забезпечувати функціонування системи охорони здоров’я», – написав Еспен Барт Ейде, який перебуває з візитом в Києві.

За словами міністра, у 2026 році Норвегія надасть 1,5 млрд доларів цивільної та гуманітарної допомоги Україні та Молдові. Пріоритетами є енергетична безпека, бюджетна підтримка, гуманітарна допомога та розвиток бізнесу.

Загальний обсяг допомоги, запланований Норвегією на 2026 рік, становитиме 8 млрд доларів, підсумував Ейде.

Раніше повідомлялось, що Україна домовилася з Норвегією про запуск спільного виробництва українських безпілотників. Пілотну виробничу лінію планують розгорнути вже цього року.