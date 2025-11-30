Норвегія та Україна підписали документ про спільне виробництво БпЛА

Україна домовилася з Норвегією про запуск спільного виробництва українських безпілотників. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у неділю, 30 листопада.

Документ про співпрацю Шмигаль підписав із міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Пілотну виробничу лінію українських дронів планують розгорнути у 2026 році. Паралельно країни працюватимуть над збільшенням потужностей.

«Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами», – сказав Шмигаль.

Які саме дрони створюватимуть на спільному виробництві, міністр не уточнив.

Нагадаємо, в листопаді Україна запустила разом зі США спільне виробництво дронів-перехоплювачів. До того президент України Володимир Зеленський заявляв про наміри України виготовляти 500-800 дронів-перехоплювачів за день.

4 листопада Україна та Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників та боєприпасів. Де відбуватиметься виробництво та які моделі озброєння вироблятимуть країни, наразі невідомо.