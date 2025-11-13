Україна розвиває напрямок виробництва дронів-перехоплювачів

Україна разом із США розпочала виробництво дронів-перехоплювачів. В той час Росія порушенням повітряного простору країн-членів НАТО залякує європейських партнерів щодо постачання ними засобів ППО в Україну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

Україна розвиває напрямок виробництва дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками спільно зі США.

«Це американо-українське виробництво, спільне виробництво. Сподіваюся, що в майбутньому ми матимемо більше», – зазначив Зеленський.

Наразі деталей щодо спільного виробництва не надають. Та у жовтні Зеленський заявляв про наміри України виготовляти 500-800 дронів-перехоплювачів за день у листопаді.

Президент також зазначив, що російський президент Владімір Путін розпочав цілеспрямовану кампанію залякування Європи нещодавніми вторгненнями безпілотників та винищувачів у повітряний простір НАТО. За його словами, це призвело до того, що лідери стали більш неохоче відправляти системи ППО в Україну.

11 листопада Bloomberg писав, що Україна суттєво зміцнює свої позиції на ринку безпілотних технологій, закріпившись серед глобальних лідерів у сфері виробництва дронів. Щороку в Україні виготовляють близько 4 млн дронів різних видів. Тоді як у США цей обсяг становить лише близько 100 тис. одиниць на рік.

«Українські виробники зміцнюють присутність у Європі завдяки партнерствам і інвестиціям», – додало агентство у матеріалі.

Нагадаємо, 16 жовтня американська компанія Auterion повідомила про успішне завершення проєкту Artemis зі створення далекобійного ударного дрона-аналога іранським Shahed та заявила про його «дальній транзит і наземне спрацювання».