В Україні починають серійне виробництво перехоплювачів Bullet

Українська компанія «Генерал Черешня» оголосила про запуск серійного виробництва нового безпілотника Bullet, призначеного для перехоплення ударних дронів типу Shahed. Про це у понеділок, 20 жовтня, повідомив «Мілітарний» з посиланням на компанію.

Українські фахівці розробили дрон-перехоплювач у співпраці з військовими, які надали технічні вимоги. Інженери «Генерала Черешні» адаптували дрон для застосування на фронті.

Bullet розроблений для перехоплення та нейтралізація ударних БпЛА, зокрема, Shahed та подібних безпілотників. Його виробляють у трьох модифікаціях: денна, нічна та з системою донаведення. Bullet задатний рухатися зі швидкістю до 309 км/год в складних погодних умовах. Програмне забезпечення дозволяє перехоплювачу миттєво реагувати на зміну траєкторії цілі.

«Ми продовжимо вдосконалювати Bullet, щоб надати підрозділам сучасні та надійні рішення. Це не просто дрон – це технологічна відповідь на виклики війни», – наголосив засновник компанії Ярослав Гришин.

Додамо, що вперше про випробовування перехоплювача Bullet стало відомо у липні 2024 року. Тоді його швидкість становила 130 км/год.

Нагадаємо, у березні 2025 року стало відомо, що Сили безпілотних систем почали збивати ударні дрони типу Shahed. Тоді військові не розголошували засоби, за допомогою яких протидіють ударним безпілотникам. Однак було відомо застосовуються дрони-перехоплювачі літакового або квадрокоптерного типу. Один із таких перехоплювачів Sting розробляє українська група «Дикі шершні».

4 липня 2025 року Володимир Зеленський повідомив, що під час чергової російської атаки на Україну дронам-перехоплювачам вдалося збити десятки безпілотників. На тлі цього президент анонсував розширення виробництва БпЛА такого типу.