Олександр Корнієнко знову став головою партії «Слуга народу»

Новим головою партії «Слуга народу» став перший віцеспікер Верховної Ради 41-річний Олександр Корнієнко. Про це у вівторок, 17 грудня, повідомив голова фракції Давид Арахамія.

«“Слуга Народу” обрала нового голову партії. Ним став перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді й побажати Олександру подальших успіхів та натхнення!», – написав Давид Арахамія.

Олександр Корнієнко замінить на посаді Олену Шуляк, повноваження якої завершилися 14 грудня. Олександр Корнієнко вже очолював партію з листопада 2019 року до листопада 2021 року. Корнієнко пішов у відставку після обрання на посаду першим заступником голови Верховної Ради.

Що відомо про Олександра Корнієнка

Олександр Корнієнко народився 12 травня 1984 року у Києві. У 2007 році закінчив Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», де здобув ступінь магістра хімічної технології та інженерії. У 2008– 2010 роках навчався у Вісбаденській академії психотерапії, що у Німеччині.

Олександр Корнієнко працював журналістом, а також був концертним директором та менеджером українського рок-гурту «Крихітка» (Крихітка Цахес). У 2006—2008 роках був виконавчим продюсером мистецького об'єднання «Остання барикада», у межах якого брав участь в організації низки мистецьких акцій та фестивалів.

У 2018 році під час президентської кампанії Володимира Зеленського Корнієнко координував волонтерський проєкт «ЗеКоманда». До Верховної Ради потрапив за списками «Слуги народу» на дострокових парламентських виборах, які відбулися в липні 2019 року.