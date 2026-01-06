Ділянка під забудову багатоповерхівками розташована на околиці Жовкви, де також планує будувати скандальна фірма Жовква ЛТД

У понеділок, 5 січня, Жовківська міська рада продала з аукціону в системі електронних торгів Prozorro. Продажі комунальну земельну ділянку для будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Петлюри у Жовкві.

Стартова ціна землі становила 5,236 млн грн. За ділянку змагалися шестеро учасників, а переможцем стало ТОВ «СГ Спецбуд», що запропонувало за 1,488 га 50 млн і 1 одну гривню. Це лише на 1 грн більше, ніж запропонувала фірма «Малюан», яка належить депутату Жовківської міськради Іванові Костюку.

Що відомо про переможця

Фірма «СГ Спецбуд», за даними сервісу «Юконтрол», зареєстрована 10 місяців тому у Львові, статутний капітал фірми, що займається будівництвом, становить 1 тис. грн. Її одноосібним власником є Олег Дзюбінський.

До жовтня 2021 року Олег Дзюбінський працював в ДП Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, про що свідчить його декларація в реєстрі НАЗК. Він був керівником групи агентів з організації наземного обслуговування авіаперевезень служби наземного обслуговування.

Після цього, йдеться в іншій декларації Олега Дзюбінського, він працював інженером з організації експлуатації та ремонту в ТзОВ «Екобудінвест Плюс». У жовтні 2021 року власником цієї фірми став Олег Кузик, який також є власником скандальної фірми ТОВ «Жовква ЛТД», яку неодноразово викривали на мільйонних завищеннях цін в тендерах. Сам Олег Кузик був підозрюваним в несплаті податків на суму понад 8 млн грн, проте справу закрили, тому що під час слідства його фірма погасила податковий борг.

Додамо, що в липні 2025 року фірма Олега Кузика «Жовква ЛТД» придбала ще одну ділянку під забудову на вул. Петлюри в Жовкві.

Також з сайту громадського руху «Чесно» відомо, що і Олег Кузик, і Олег Дзюбінський у 2015 році балотувалися у Львівську обласну раду VII скликання від партії «Сила людей», проте обидва не пройшли.

Будівельний бізнес Олега Кузика з 2022 року перемагав у державних тендерах на будівництво та ремонти, що співфінансувалися коштом міжнародних донорів або державного бюджету України. Більше про це можна прочитати в матеріалі ZAXID.NET «Море по коліно. Як скандальні львівські фірми освоюють гроші держбюджету і міжнародних донорів».