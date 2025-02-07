Комплекс не могли добудувати впродовж багатьох років через брак грошей

Державне некомерційне підприємство «Центр комплексної реабілітації «Галичина» 5 лютого уклало договір із ТОВ «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД» на завершення будівництва реабілітаційного комплексу у селищі Великий Любінь на Львівщині. Договір оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.Продажі.

Після публікацій журналістів і звернення ГО Transparency International Ukraine про імовірне завищення цін в кошторисі на окремі позиції суму договору зменшили на 26 млн грн.

Очікувана ціна будівництва становила 389,52 млн грн. ТОВ «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД» було єдиним учасником відкритих торгів, тож очікувану вартість закупівлі не знижувало.

Журналісти NGL.media проаналізували кошторис і встановили, що ціна на деякі матеріали в ньому завищені утричі, а загальна імовірна переплата становить щонайменше 23 млн грн.

Зокрема, більше, ніж утричі, замовник може переплатити за пінопласт, а за арматуру різних діаметрів – майже вдвічі. Двоговірна ціна в проєкті договору визначена твердою, без можливості її коригувати.

Згодом заяву про імовірне завищення цін на 21 млн грн виступило ГО Transparency International Ukraine, що звернулося з відповідним листом до міністерства соціальної політики, в підпорядкуванні якого перебуває комплекс «Галичина». Цей лист також оприлюднений на сторінці торгів.

В листі громадської організації ідеться про те, що ціни на окремі позиції – бетонні суміші, арматуру різних видів тощо – в кошторисі ТОВ «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД» завищені в середньому на 81%.

Моніторинг цієї закупівлі також розпочала Держаудитслужба України.

Попри застереження, реабілітаційний комплекс «Галичина» уклав договір із фірмою, але того ж дня сторони підписали додаткову угоду, в якій ідеться про зменшення ціни на 26,5 млн грн. Отже ТОВ «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД» має добудувати реабілітаційний комплекс за 363 млн грн.

У п’ятницю, 7 лютого, Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання бюджетних коштів для завершення будівництва реабілітаційного комплексу «Галичина» в смт Великий Любінь на Львівщині, про що у Telegram повідомив постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми визначено міністерство соціальної політики України, а одержувачем – державне некомерційне підприємство «Центр комплексної реабілітації «Галичина». До слова, його директором вже 20 років є Григорій Дунас.

В державному бюджеті на 2025 рік на добудову центру «Галичина» передбачено 239 млн грн.

Що відомо про будівельну фірму «Жовква»

Це не перше завищення цін у кошторисах ТОВ «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД», що виявили журналісти за останній час. Раніше ішлося про переплату на ремонті в госпіталі у Винниках.

Будівельна фірма «Жовква», за даними сервісу YouControl, з кінця 2022 року належить Олегу Кузику. У 2023 році її загальний дохід становив 246 млн грн, з яких понад 145 млн – за результатами участі в державних тендерах.

Та вже у 2024 році фірма отримала державних підрядів на 550 млн грн, а інших доходів не мала. Новий підряд від Центру комплексної реабілітації «Галичина» став найбільшим в історії ТОВ «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД».

Один із найбільших замовників будівельної фірми «Жовква» – це Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. За 2022-2024 роки фірма отримала від медзакладу замовлень на понад 400 млн грн. В одному з останніх тендерів журналісти NGL.Media знайшли завищення цін. Також вони писали про умови тендерів, що унеможливлювали прихід на торги інших учасників. Додамо, що реконструкція госпіталю у Винниках відбувається в межах державної програми «Велике будівництво».

Цікаво, що разом із «Жовквою» підряди на ремонт госпіталю у Винниках отримувало ТОВ «Екобудінвест плюс», власниками якого на той час також був Олег Кузик. Наприкінці 2024 року власником цієї фірми став громадянин Узбекистану Хасанбой Нурматов, який перереєстрував її в Києві.

Окрім військового госпіталю у Винниках, що є комунальним закладом Львівської облради, будівельна фірма «Жовква» також отримувала великі підряди від інших комунальних закладів ЛОР: Львівський регіональний онкологічний центр, Львівський обласний перинатальний центр, Львівська обласна клінічна лікарня, військовий ліцей імені Героїв Крут.

Ще один підряд – на майже 110 млн грн – фірма отримала від Львівської політехніки. Ідеться про реконструкцію і термомодернізацію одного з корпусів університету за гроші Європейського інвестиційного банку. Нещодавно фірма також підписала договір на 51 млн грн на ремонт ангіографічної операційної в Університетській лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

37-річний Олег Кузик також був співвласником ТОВ «Будівельна Ліга Захід» разом із Марком Ткачем, який є керівником низки компаній, пов’язаних із будівельною компанією «Прауд» з польськими інвестиціями, що будує житлові будинки у Львові і котеджі біля Львова. Наприкінці минулого року і Олег Кузик, і Марко Ткач вийшли з засновників цієї фірми. Зараз її власником є Андрій Черниш, який також значився засновником ТОВ «Екобудінвест плюс» перед тим, як фірма перейшла іншому власнику.

У 2015 році Олег Кузик балотувався до Львівської міської та обласної рад від партії «Сила людей», але не пройшов.