Приміщення капітально відремонтують і встановлять нове обладнання

У п’ятницю, 12 липня, Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, що є комунальним підприємством Львівської облради, провів торги на ремонт частини приміщень другого поверху головного корпусу на вул. Гашека для облаштування там ендоскопічного відділення та адміністративних приміщень.

Очікувана ціна закупівлі становила 17 млн 3 тис. грн. На етапі подання заявок було три скарги на дискримінаційні умови закупівлі, проте онкоцентр відхилив їх. В результаті на торги подався один учасник – будівельна фірма «Жовква» – із пропозицією виконати роботи за 16 млн 979 тис. грн, що і стала переможною.

У технічній специфікації робіт ідеться про капітальний ремонт стін і підлоги, встановлення нових вікон і дверей, заміну каналізації та електропроводки, вентиляції, облаштування системи для подачі медичних газів, поставку меблів, техніки та деякого медичного обладнання.

Додамо, що за даними на сайті Львівського регіонального онкоцентру, зараз там є лише кабінет ендоскопії, а не відділення. Ендоскопія – це метод внутрішнього обстеження травної системи без хірургічного втручання.

Серед іншого, виконавець має поставити онкоцентру 20 комп’ютерів, робочі столи, переговорний стіл, п’ять м’яких диванів, два крісла для відпочинку, телевізор. Деяке обладнання, як от медичні шафи і подібне, закуповуватиме замовник робіт. Також в документації ідеться про два електрочайники і кавоварку Cimbali – це бренд професійної техніки для приготування кави. Навіть на вживані кавоварки цього бренду ціни стартують від кількох десятків тисяч гривень.

Договір між сторонами поки не підписаний.

Будівельна фірма «Жовква», що з кінця 2022 року належить Олегу Кузику, раніше отримала підряди на понад 150 млн грн від військового госпіталю у Винниках, де вона ремонтує приміщення і дах. Ще на кілька десятків мільйонів гривень фірма отримала замовлень від Львівського обласного перинатального центру.

Загалом у 2023 році будівельна фірма «Жовква» отримала державних підрядів на майже 146 млн грн, у 2022 році – на майже 27 млн. З початку 2024 року вона вже уклала договорів на понад 201 млн грн. Варто додати, що дохід фірми від державних тендерів суттєво перевищує інші фінансові надходження і є для неї основним.

36-річний Олег Кузик також є власником будівельної фірми «Екобудінвест плюс», що теж виконує підряди для військового госпіталя імені Юрія Липи у Винниках. Окрім того, у 2022 році він заснував ТОВ «Будівельна Ліга Захід» разом із Марком Ткачем, який є керівником низки компаній, пов’язаних із будівельною компанією «Прауд», що будує житлові будинки у Львові і котеджі біля Львова.

У 2015 році Олег Кузик балотувався до Львівської міської та обласної рад від партії «Сила людей», але не пройшов.