Комплекс не могли добудувати впродовж багатьох років через брак грошей

Державне некомерційне підприємство «Центр комплексної реабілітації «Галичина» оголосило в системі електронних закупівель Prozorro про намір укласти договір із ТОВ «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД» на завершення будівництва реабілітаційного комплексу у селищі Великий Любінь на Львівщині. Сума договору становить 389,52 млн грн.

ТОВ «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД» було єдиним учасником тендеру, тож очікувану вартість закупівлі не знижувало.

Журналісти NGL.media проаналізували кошторис і встановили, що ціна на деякі матеріали в ньому завищені утричі, а загальна імовірна переплата становить щонайменше 23 млн грн.

Зокрема, більше, ніж утричі, замовник може переплатити за пінопласт, а за арматуру різних діаметрів – майже вдвічі. Двоговірна ціна проєкті договору визначена твердою, без можливості її коригувати.

Уповноважена особа Центру комплексної реабілітації «Галичина» Марина Яновська у коментарі NGL.media визнала, що замовник не аналізував запропоновану підрядником кошторисну вартість. Проте зараз відбувається тендер для пошуку «виконавця функцій замовника», тож, ймовірно, цим питанням може зайнятись переможець цих торгів.

Це не перше завищення цін у кошторисах ТОВ «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД», що виявили журналісти за останній час. Раніше ішлося про переплату на ремонті в госпіталі у Винниках.

Будівельна фірма «Жовква», за даними сервісу YouControl, з кінця 2022 року належить Олегу Кузику. У 2023 році її загальний дохід становив 246 млн грн, з яких понад 145 млн – за результатами участі в державних тендерах.

Та вже у 2024 році фірма отримала державних підрядів на 550 млн грн, а інших доходів не мала. Новий підряд 389,5 млн грн від Центру комплексної реабілітації «Галичина» може стати найбільшим в історії ТОВ «Будівельна фірма “Жовква” ЛТД».

Один із найбільших замовників будівельної фірми «Жовква» – це Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. За 2022-2024 роки фірма отримала від медзакладу замовлень на понад 400 млн грн. В одному з останніх тендерів журналісти NGL.Media знайшли завищення цін. Також вони писали про умови тендерів, що унеможливлювали прихід на торги інших учасників. Додамо, що реконструкція госпіталю у Винниках відбувається в межах державної програми «Велике будівництво».

Цікаво, що разом із «Жовквою» підряди на ремонт госпіталю у Винниках отримувало ТОВ «Екобудінвест плюс», власниками якого на той час також був Олег Кузик. Наприкінці 2024 року власником цієї фірми став громадянин Узбекистану Хасанбой Нурматов, який перереєстрував її в Києві.

Окрім військового госпіталю у Винниках, що є комунальним закладом Львівської облради, будівельна фірма «Жовква» також отримувала великі підряди від інших комунальних закладів ЛОР: Львівський регіональний онкологічний центр, Львівський обласний перинатальний центр, Львівська обласна клінічна лікарня, військовий ліцей імені Героїв Крут.

Ще один підряд – на майже 110 млн грн – фірма отримала від Львівської політехніки. Ідеться про реконструкцію і термомодернізацію одного з корпусів університету за гроші Європейського інвестиційного банку. Нещодавно фірма також підписала договір на 51 млн грн на ремонт ангіографічної операційної в Університетській лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

37-річний Олег Кузик також був співвласником ТОВ «Будівельна Ліга Захід» разом із Марком Ткачем, який є керівником низки компаній, пов’язаних із будівельною компанією «Прауд» з польськими інвестиціями, що будує житлові будинки у Львові і котеджі біля Львова. Наприкінці минулого року і Олег Кузик, і Марко Ткач вийшли з засновників цієї фірми. Зараз її власником є Андрій Черниш, який також значився засновником ТОВ «Екобудінвест плюс» перед тим, як фірма перейшла іншому власнику.

У 2015 році Олег Кузик балотувався до Львівської міської та обласної рад від партії «Сила людей», але не пройшов.