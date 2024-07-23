Спальний корпус ліцею ремонтують з 2020 року

Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут 12 липня провів в системі Prozorro тендер із закупівлі послуг ремонту спального корпусу навчального закладу. У торгах взяв участь один учасник – ТОВ «Компанія Інстал Груп» зі Старого Самбора, яка зголосилася виконати роботи за 13,156 млн грн. Фірма зменшила ціну від очікуваної лише на 23 тис. грн.

Ремонт спального корпусу у військовому ліцеї розпочався в 2020 році. Відтоді ліцей кілька разів оголошував відповідні тендери. У 2023 році на роботи виділили найбільшу суму – майже 41 млн грн.

За ці гроші, як повідомили ZAXID.NET в ліцеї у відповідь на запит, «Будівельна фірма «Жовква» ЛТД» провела капітальний ремонт фасаду, покрівлі даху, спальних приміщень 2-го та 3-го поверхів. Тут замінили вікна і двері, встановили нові меблі, відремонтували коридори.

Також у межах цього договору відремонтували коридор 1-го адміністративного корпусу, вентиляційні систем, зовнішню та внутрішню системи електромереж тощо.

Та у 2024 році в ліцей набрали дівчат і через це, говорить начальник ліцею Юрій Гусар, виникла потреба у додаткових роботах, не передбачених раніше.

Загальна кошторисна вартість ремонту спального корпусу ліцею становить, за документацією, 76,726 млн грн, витрачено – 63,3 млн. Ще понад 13 млн грн витратять на облаштування спалень для дівчат. Ці роботи якраз виконуватиме ТОВ «Компанія Інстал Груп».

Гроші витратять, за словами Юрія Гусара, на такі роботи:

внутрішнє опорядження для проживання дівчат (спальні приміщення, санвузли з душовими);

продовження робіт з влаштування внутрішніх мереж у приміщеннях для проживання дівчат;

електромонтажні роботи;

влаштування вентиляції та протипожежної сигналізації;

проведення трубопроводів для каналізації та водопостачання;

встановлення обладнання для душових та санвузлів тощо.

За даними сервісу YouControl, ТОВ «Компанія Інстал груп» належить колишньому директору ЛКП «Львівствітло» Руслану Милянику. Ця ж фірма займалась ремонтом приміщення і облаштуванням тиру у ліцеї імені Героїв Крут.

Нагадаємо, рішення про набір дівчат у ліцей Героїв Крут керівництво ухвалило у 2021 році. Перший набір мав відбутися у 2022 році, але тоді Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.