Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут почне набирати дівчат з наступного навчального року

У Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут з наступного навчального року почнуть набирати дівчат. Спочатку планують взяти на виховання 10 дівчат, а потім поступово збільшувати кількість ліцеїсток. Про це ZAXID.NET повідомив начальник ліцею, полковник Юрій Гусар.

Як правило, у військовий ліцей вступають після закінчення 9 класу, але у 2021 році в ліцей почали набирати хлопців після 7 класу. За словами Юрія Гусара, наступного навчального року у ліцей вперше планують взяти дівчат.

«Дівчата в армії – це вже не нове явище. Тому ми проаналізували ситуацію в інших ліцеях, подумали, що це нам може дати. Насправді зараз є багато охочих дівчат зі всієї України, які хочуть вступити в наш ліцей. Ми маємо підтримку зі сторони обласної ради і цього року ми плануємо взяти 10 дівчат», – розповів Юрій Гусар.

Планується, що дівчата будуть жити окремо від ліцеїстів-хлопців, але на навчання та різні активності і хлопці, і дівчата, будуть ходити разом.

«Протягом трьох років плануємо набрати достатньо дівчат, щоб сформувати взвод. А згодом, коли нам вдасться збудувати нову казарму, ми вже зможемо брати і 50, і 70 дівчат», – анонсував Юрій Гусар.

Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут створили у 1992 році на базі Львівської республіканської школи-інтернату. Ліцей перебуває у комунальній власності Львівської обласної ради, тут навчається близько 400 ліцеїстів із усіх областей України.