Сихівська поліклініка - одна з найбільших у Львові

На початку липня 4-та міська поліклініка Львова, що на Сихові, замовила ремонт одного з поверхів в поліклініці на проспекті Червоної калини, 68. Інформація про торги міститься в системі електронних закупівель Prozorro.

Капітальний ремонт мають зробити на 8-му поверсі дорослої поліклініки. В одному крилі там буде Центр здоров’я жінки, в іншому – відділення променевої діагностики.

Очікувана вартість робіт становила майже 19,5 млн грн. У торгах було двоє учасників – ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів» і ПП «Форміка і К». Останнє запропонувало виконати роботи за 17,2 млн грн і стало переможцем. В системі опубліковане повідомлення про намір укласти договір між підприємством і поліклінікою.

У технічній специфікації, доданій до тендерної документації, ідеться про капітальний ремонт 8-го поверху із заміною вікон, дверей, підлоги, встановленням нової каналізації і вентиляції, систем кондиціювання і пожежної безпеки. Також плануєть встановити нову сантехніку.

Що буде в Центрі здоров’я жінки

Раніше генеральний директор 4-ї міської поліклініки Максим Павлов розповідав, як мають виглядати Центр здоров’я жінки на 8-му поверсі поліклініки.

«Це відділення буде тільки для жінок. Щоб жінка могла почувати себе комфортно, не пересікатися з іншими групами населення (чоловіки, мами з дітьми). А також могла в одному просторі отримати всі необхідні послуги: мамографію, ультразвукову діагностику молочної залози, за потреби – з пункційною біопсією. Також жінки зможуть обстежити внутрішні статеві органи або просто зробити діагностичне-профілактичне обстеження», – сказав Максим Павло в інтерв’ю Сихів.Медіа.

Також у Центрі жіночого здоров’я буде кабінет гістероскопії для інвазивних методів дослідження ендометрію. Відповідний апарат поліклініка вже має.

Хто виконуватиме роботи

ТОВ «Форміка і К» зареєстроване в Малечковичах біля Львова понад 16 років. Його директором і власником, згідно з даними сервісу YouControl, є Віктор Трубін. Фірма займається будівництвом і ремонтами і «живе» переважно за рахунок державних підрядів. Так, у 2023 році ТОВ «Форміка і К» отримало державних замовлень на 29,5 млн грн. Зокрема, на ремонт з розбудовою дитячого садочка в Солонці – 22,7 млн грн.

Віктор Трубін також володіє будівельними компаніями ТОВ «Форміка» і консорціумом «Західцентрбуд» (30%). Співзасновником останнього є також підприємство об’єднання громадян «Центр Комплес» (70%), що, у свою чергу, заснований ГО «Львівська обласна асоціація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України».

«Центр комплекс» неодноразово було фігурантом розслідувань журналістів: його неодноразово викривали на змові під час торгів, також цей підрядник є в переліку недобросовісних виконавців від ЛМР. Окрім того, компанія фігурувала у кримінальному провадженні про розтрату бюджетних коштів і ухилення від сплати податків.