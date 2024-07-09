Зараз єдина школа Солонки рохрахована на приблизно 700 учнів

Наприкінці червня Солонківська сільрада провела тендер на розбудову ліцею імені героя України Миколи Паньківа. Ідеться про добудову навчального і спортивного корпусів. Інформація про закупівлю розміщена в системі Prozorro.

Ліцей імені Миколи Паньківа – єдина школа в Солонці. За словами місцевих мешканців, тут маленький спортзал, тож діти вимушені займатися в актовому залі. Окрім того, бракує навчальних класів.

Солонківська сільрада профінансує з бюджету громади п’яту частину грошей – трохи більше 31 млн грн, решта фінансування – це гроші Європейського інвестиційного банку.

На торгах з розбудови школи був лише один учасник – львівська будівельна корпорація «Карпатбуд» Юрія Карвацького. Очікувана вартість закупівлі становила 185 млн грн. БК «Карпатбуд» запропонувала виконати роботи за 153 млн грн. Будівництво мають завершити до кінця 2025 року.

На сторінці тендеру є повідомлення про намір укласти договір із підрядником, що переміг у торгах. Проте станом на 10 липня 2024 року договір не підписаний і не оприлюднений. Через це поки неможливо ознайомитися з кошторисом будівництва.

Корпорація «Карпатбуд» заснована Юрієм Карвацьким 25 років. Це лише одна з будівельних фірм заслуженого будівельника України. Фірма будує низку житлових будинків у Львові, а також по одному в Сокільниках і в Солонці.

У 2018 році БК «Карпатбуд» виграла тендер на будівництво гуртожитку для Львівського університету. Тоді журналісти з’ясували, що під час торгів між конкурентами була змова. Зараз тодішній «конкурент» Юрія Карвацького на торгах Остап Шипайло є народним депутатом від партії «Слуга народу».

Додамо, що у 2018 році Солонківська сільрада вирішила збудувати в селі новий дитячий садок на 230 місць, адже старий садочок збудований ще в 1960-х роках і вміщав лише дві групи дітей. Спочатку будівництвом займалась фірма «Західбудком», а в 2020 році сільрада уклала новий договір із фірмою «Престижбудстиль». У 2022 році з бюджету громади на добудову садочка виділили додаткові кошти. Та роботи досі не завершені. А старий дитячий садочок закрили через коронавірус у 2020 році. Його досі не відкрили через ремонтні роботи, що також досі не можуть завершити.