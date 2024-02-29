У 2019 році Остапа Шипайла обрали народним депутатом від партії «Слуга народу»

Народний депутат зі Львова Остап Шипайло подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації нардепа, у 2022 році Остап Шипайло отримав 483 тис. грн зарплати у Верховній Раді. Із 2019 року він є власником квартири у Львові (76,2 м2), а також орендує квартиру та готельний номер у столиці.

Остап Шипайло має у власності мотоцикл Harley Davidson 883 (1997 року випуску) та спеціалізований причіп. Нардеп має право безоплатно користуватись автомобілем Audi S7 (2012 року випуску), яке належить Тетяні Шипайло. Протягом 2021 – 2022 років депутат не купував нового майна.

Щодо заощаджень Остапа Шипайла, то він збергіає у банку 2 млн грн, а також має 1,5 млн грн, 35 тис. доларів та 48,5 тис. євро готівкою. Із 2018 року Остап Шипайло мав фінансові зобов’язання перед забудовником Юрієм Карвацьким – 16 млн грн позики, які він сплатив у 2022 році.

35-річний бізнесмен Остап Шипайло був директором ТОВ «Карпатбуд девелопмент» та співзасновником ТОВ «ВілКом Монтаж». У 2019 році був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу».

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка, Ярослав Рущишин, Юрій Камельчук, Михайло Цимбалюк, Микола Княжицький, Андрій Парубій, Тарас Батенко, Галина Васильченко, Євген Петруняк, Олена Кондратюк.