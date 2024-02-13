Нардеп Тарас Батенко вказав 502 тис. грн зарплати, відшкодування витрат на виконання своїх повноважень, ще 197 тис. грн йому компенсували за оренду житла

Народний депутат зі Львова Тарас Батенко оприлюднив свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Тарас Батенко вказав 502 тис. грн зарплати у Верховній Раді, ще 478 тис. грн він отримав на відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, ще 197 тис. грн йому компенсували за оренду житла. Його дружина Катерина вказала 77 тис. грн доходу у ВР – відомо, що вона є помічницею народної депутатки Ірини Констанкевич. У 2022 році Тарас Батенко заплатив 703 тис. грн за навчання доньки у приватній школі Akademeia High School у Варшаві.

Подружжя не має власних авто. Тарас Батенко користується Toyota Camry 2017 року випуску, яке належить його колишній помічниці Ксенії Єгоровій, а Катерина Батенко користується Mercedes-Benz GLE 300D (2020 року випуску), власником цього авто є помічник Тараса Батенка – Володимир Свердун.

Катерина Батенко є власницею незавершеного будівництва та земельної ділянки (0,25 га) у селі Звенигород біля Львова, у цьому ж селі жінка орендує ще одну ділянку (300 м2). Тарас Батенко є співвласником квартири (51,3 м2) та власником іншої квартири площею 21,7 м2 у Львові. У Києві він орендує квартиру площею 199,8 м2.

Загальні заощадження подружжя становлять понад 3,4 млн грн, 112 тис. доларів та понад 2 тис. євро.

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка, Ярослав Рущишин, Юрій Камельчук, Михайло Цимбалюк, Микола Княжицький, Андрій Парубій.