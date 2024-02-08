Михайло Цимбалюк є нардепом від «Батьківщини»

Народний депутат від «Батьківщини» і генерал-лейтенант МВС у відставці Михайло Цимбалюк подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, Михайло Цимбалюк у 2022 році отримав 619 тис. грн зарплати у Верховній Раді, ще 478 тис. грн від отримав на виконання депутатських повноважень та 90 тис. грн, як компенсацію за вартість проїзду. Нардеп також задекларував 320 тис. грн пенсії. Його дружина Зоряна Цимбалюк вказала 472 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 52 тис. грн процентів від банку, 27 тис. грн пенсії та 13 тис. грн доходу від надання майна в оренду.

Михайло Цимбалюк вказав, що є співавтором низки винаходів, є власником годинника Rolex Oyster Perpetual та колекції зброї: нагородного пістолета та семи рушниць. У 2020 році Зоряна Цимбалюк придбала Lexus NX 200 (2020 року випуску), а у 2021 році – Toyota Land Cruiser (2021 року випуску).

Зоряна Цимбалюк є власницею двох будинків (149,5 м2 та 488,6 м2) та семи земельних ділянок на Тернопільщині, двох нежитлових приміщень у Тернополі (135,8 м2 та 150 м2). Цю нерухомість Зоряна Цимбалюк придбала раніше, протягом останніх років вона не купувала нерухомого майна. Михайло Цимбалюк немає власної нерухомості, у Києві він живе у квартирі сина.

Михайло Цимбалюк є екс-головою Львівської ОДА, був ректором Львівського державного університету внутрішніх справ. Двічі був головою Тернопільської ОДА. Цимбалюк розпочав службу в органах МВС у 1988 році. Він працював на різних міліцейських посадах у Тернопільській та Рівненській областях. У 2005-2007 роках був керівником департаменту кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України, а у 2007 року був начальником ГУ МВС у Львівській області, після чого його перевели на службу в Полтавську область. У 2010 році він знову був начальником ГУ МВС Львівщини.

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка, Ярослав Рущишин, Юрій Камельчук.