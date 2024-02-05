Суддя Світлана Мартьянова очолює Франківський райсуд Львова

Голова Франківського районного суду Львова Світлана Мартьянова подала свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, суддя вказала 1,9 млн грн зарплати та 50 тис. грн подарунку від Людмили Дячок. Її чоловік Сергій Мартьянов задекларував 1,1 млн грн зарплати від ПАТ «Концерн-Електрон», 144 тис. грн страхових виплат та 194 тис. грн пенсії.

Світлана Мартьянова є власницю квартири (93 м2), комори, дачного будинку (71 м2) та трьох ділянок у Львові (882 м2, 843 м2, 722 м2), голова суду також має незавершене будівництво в місті – будинок площею 272,9 м2. Сергій Мартьянов також має квартиру у Львові (80,6 м2). Вказане майно подружжя купувало раніше, за останні роки Мартьянові не купували нової нерухомості.

Голова суду задекларував набір ювелірних прикрас, дві шуби (із хутра норки та чорнобурки), а також набір меблів. У власності її чоловіка є німецька комбінована рушниця Sauer та авто Toyota Camry 2020 року випуску. Сергій Марьянов вказав також акції ПАТ «Концерн-Електрон».

У 2022 році Світлана Мартьянова взяла кредит у банку на 372 тис. грн. Свої заощадження подружжя зберігає готівкою: 123 тис. євро та 56 тис. доларів.

Нагадаємо, що раніше голова Галицького райсуду Львова Ірина Волоско, голова Личаківського райсуду Львова Сергій Гирич та голова Сихівського райсуду Львова Назарій Дулебко подали свої декларації про доходи за 2022 рік.