Геннадія Демченка призначили головним прокурором Львівщини у 2023 році

Керівник Львівської обласної прокуратури Геннадій Демченко оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік. Його призначили головним прокурором Львівщини у 2023 році, до цього Демченко працював у Офісі генпрокурора.

Як вказано у електронній декларації, на посаді начальника управління підтримання державного обвинувачення в суді Офісу генпрокурора Геннадій Демченко заробив 1,5 млн грн, він також вказав 239 тис. грн пенсії та 71 тис. грн процентів від банку. Дружина прокурора Ольга Демченко вказала 219 тис. грн доходу від «Благодійного фонду правоохоронних органів столиці», 353 тис. грн від благодійного фонду «Партнерство в ім’я добробуту», 25 тис. грн від Олександра Тищенка та ще 21 тис. грн відсотків від банку.

Ольга Демченко є власницею двох квартир у Києві (100 м2 та 116 м2), а також співвласницею будинку та земельної ділянки у Броварах (109 м2 та 599 м2). Геннадій Демченко має у власності гараж площею 16 м2. Прокурор є також власником авто Volkswagen Tiguan (2010 року випуску), у власності його дружини є Volkswagen Passat (2009 року випуску) та Ford Kuga (2012 року випуску). Вказане майно подружжя придбало раніше, протягом кількох останніх років Демченки не купували нового майна.

Нагадаємо, що раніше начальник Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський також подав свою декларацію про доходи за 2022 рік.