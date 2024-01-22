Назарій Дулебко із листопада 2022 року очолює Сихівський районний суд

Суддя Назарій Дулебко, який очолює Сихівський районний суд Львова, подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації голови суду, за 2022 рік він заробив 1,2 млн грн, ще 231 тис. грн зарплати від теруправління державної судової адміністрації Львівщини вказала його дружина Василина Дулебко.

Назарій Дулебко є співвласником квартири у Львові (86,3 м2), двох земельних ділянок у Винниках (155 м2 і 77 м2), також вони з дружиною є співвласниками житлового будинку у Винниках (135 м2). Василина Дулебко також є співвласницею квартири у Львові (34,8 м2).

У 2022 році Василина Дулебко придбала авто Kia Picanto 2022 року випуску, яким може користуватись Назарій Дулебко. Також голова суду із 2019 року має право безоплатного користування автомобілем Chevrolet Captiva 2011 року випуску.

Нагадаємо, що раніше голова Галицького райсуду Львова Ірина Волоско, голова Личаківського райсуду Львова Сергій Гирич та керівник Львівського апеляційного суду Василь Головатий подали свої декларації про доходи за 2022 рік.