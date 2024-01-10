Василь Головатий очолює Львівський апеляційний суд

Голова Львівського апеляційного суду Василь Головатий подав декларацію про свої доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації голови суду, у 2022 році Василь Головатий заробив понад 3 млн грн. Дружина судді Наталія Головата є власницею компаній: ТзОВ «Ера-аудит», яке займається бухгалтерським обліком та аудитом, ТзОВ «Ярд-17», яке надає в оренду нерухоме майно, та була власницею ТзОВ «Перша львівська управляюча компанія», яке забезпечує комплексне обслуговування об’єктів. Наталія Головата задекларувала 1,1 млн грн доходу від компаній (зарплата, дивіденди, повернення позики) та ще 637 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Ще 1,9 млн грн Наталія Головата отримала завдяки поверненню позики від ТОВ «Цикада плюс».

Василь Головатий володіє низкою нерухомості у Львові: земельною ділянкою (950 м2), житловим будинком (243 м2), двома гаражами (44 м2 та 23 м2), квартирою (31 м2) та підвалом (22 м2). Наталія Головата має у власності гараж (43 м2) та земельну ділянку (207 м2), нерухомість також розташована у Львові.

Голова суду їздить на авто Toyota Land Cruiser Prado 2019 року випуску, авто Василь Головатий придбав наприкінці 2019 року. Донька судді Дарина у 2022 році стала власницею Audi A3 2015 року випуску.

Наталія Головата вказала фінансові зобов’язання, які виникли у 2022 році перед девелоперською компанією «Новий Львів» за незавершене будівництво квартири та паркомісця (2,4 млн грн та 632,5 тис. грн відповідно).

На сайті НАЗК також доступні декларації трьох нардепів з Львівщини: Степана Кубіва, Михайла Бондара та Ярослава Юрчишина.