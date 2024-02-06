Ярослав Рущишин є відомим бізнесменом, співзасновником мистецького об’єднання «Дзиґа», співзасновником Львівської бізнес-школи LVBS

Народний депутат зі Львова Ярослав Рущишин подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, народний депутат у 2022 році заробив 442 тис. грн у Верховній Раді, його дружина Ярина вказала 3,8 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 112 тис. грн від АТ «Троттола» та 52 тис. грн, отримані від ТзОВ «Золочівська швейна фабрика». Син нардепа Гнат Рущишин задекларував 617 тис. грн доходу від підприємницької діяльності (він є ФОПом та займається програмуванням) та ще 92 тис. грн зарплати в УКУ.

Ярослав Рущишин є власником будинку (239 м2) з гаражем та земельної ділянки (463 м2) у Львові, а також співвласником ще одного будинку в місті площею 254 м2. Вказане майно він купував раніше, за останні роки Рущишин не купував нової нерухомості. Нардеп користується авто Audi A6 2014 року випуску, яке належить фірмі Ярини Рущишин «Троттола», а також мотоциклом Harley-Davidson 2002 року впуску, яке у власності фірми «Сенсус», що також пов’язана з його дружиною. У власності Ярослава Рущишина є квадроцикл, а Ярина Рущишин у 2022 році стала власницею вантажівки Iveco 70C17 (2015 року випуску).

Ярослав Рущишин є відомим бізнесменом, співзасновником мистецького об’єднання «Дзиґа», співзасновником Львівської бізнес-школи LVBS, одним із засновників Студентського Братства Львівщини і активним учасником Революції на граніті 1990 року. Перед балотуванням до ВР він був директором мережі швейних фабрик «Троттола», які зараз є у власності його дружини. Ярина Рущишин є власницею та керівницею низки фірм, зокрема у 2022 році вона очолила «Золочівську швейну фабрику».

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка.