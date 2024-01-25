51-річний Микола Величкович є народним депутатом двох скликань, хоч до ВР він балотувався тричі і кожного разу від іншої партії

Народний депутат зі Львова та президент Федерації рукопашу гопак Микола Величкович подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, народний депутат за 2022 рік задекларував 532 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 23,9 тис. грн зарплати у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського. Дружина нардепа Наталія Величкович вказала 70 тис. грн зарплати у ТзОВ «Криниця Поділля».

Микола Величкович має у власності квартиру у Львові (62 м2), комору (3 м2) та земельну ділянку у селі Керниця біля Городка (610 м2). Також нардеп задекларував право безкоштовно проживати у квартирі площею 82,7 м2 у Києві, яка належить Ользі Попружній.

Наталія Величкович є власницею авто Nissan Qashqai (2018 року випуску), яким користується її чоловік. Додамо, що протягом 2022 – 2021 років подружжя не купувало нове майно. Наприкінці 2022 року народний депутат взяв 536 тис. грн кредиту.

51-річний Микола Величкович є народним депутатом двох скликань, хоч до ВР він балотувався тричі і кожного разу від іншої партії. У 1998 році він йшов за списком блоку «Менше слів», але не пройшов, у 2014 році – за списком «Народного фронту» та у 2019 році за списком «ЄС». Микола Величкович був заступником керівника «Самооборони Майдану», також у 2014 року був заступником Міністра внутрішніх справ. Народний депутат є президентом Федерації рукопашу гопак.

Раніше ще кілька нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха.