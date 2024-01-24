Орест Саламаха пройшов у ВР від партії «Слуга народу»

Народний депутат із Львівщини Орест Саламаха, який входить у фракцію «Слуга народу», подав декларацію про свої доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, народний депутат у 2022 році задекларував 439 тис. грн зарплати у Верховній Раді, понад 60 тис. грн страхових виплат. Дружинна нардепа Анна Саламаха задекларувала 544 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 550 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна та ще 26,9 тис. грн допомоги при народженні дитини.

У власності Анни Саламахи є нерухомість у селі Сокільники під Львовом: три нежитлових приміщення (323 м2, 205 м2 та 84,9 м2), житловий будинок (407 м2) та земельна ділянка (0,25 га). У власності жінки є ще дві земельні ділянки у селі Карачинів під Львовом (по 0,2 га), земельна ділянка у селі Терло біля кордону з Польщею (0,25 га), квартира у Львові (65,7 м2), вона також є співвласницею житлового будинку в Іспанії (148,4 м2). Орест Саламаха має у власності житловий будинок у Сокільниках (247 м2) та земельну ділянку (501 м2).

Автопарк подружжя складає кілька авто. 32-річний Орест Саламаха є власником Kia Magentis (2009 року випуску), також у 2021 році нардеп придбав Audi E-Tron (2019 року випуску), також із 2022 року він користується авто BMW X5 (2020 року випуску). Анна Саламаха є власницею BMW X5 (2019 року випуску), мотоцикла Harley-Davidson XL 883 (2014 року випуску), також жінка задекларував баштовий кран Liebherr, який придбала у 2022 році.

Нагадаємо, що під час балотування до Верховної Ради Орест Саламаха був директором ТзОВ «Буд Інвест Ком», власницею якого на той час була його дружина. Компанія відома своїм будівництвом ЖК «Південний» у Сокільниках. У 2022 році Орест Саламаха голосував за скандальну реформу містобудування, також нардеп заснув у Верховній Раді під час розгляду питання про азартні ігри.

Раніше ще кілька нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець.