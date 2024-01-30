Ярослав Дубневич перебуває у розшуку та втік за кордон

Народний депутат зі Львівщини Ярослав Дубневич, який перебуває у розшуку та втік за кордон, подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Ярослав Дубневич задекларував 436 тис. грн зарплати у Верховній Раді. Нардеп розлучився зі своєю дружиною Наталею, тому вказав лише свій дохід. Ярослав Дубневич у 2022 році позичив у свого сина Юрія 700 тис. грн та 50 тис. євро. Дубневич вказав також 4 млн грн видатків на ЗСУ.

Ярослав Дубневич є власником та співвласником низки нерухомості на Львівщині. Зокрема, йдеться про квартиру та будинок у Львові (по 51 м2), а також нежитлові приміщення (129,8 м2) та земельну ділянку (686 м2). У нардепа є дачний будинок біля озера «Задорожнє» (163,6 м2), квартира та нежитлова будівля у Зубрі (51 м2 та 164 м2), котельня та будівля очисних споруд у Звенигороді (351 м2 та 89 м2), також він задекларував парковку в столиці, 55 земельних ділянок у селі Зубра під Львовом, де Дубневич орендує будинок свого сина (196 м2), також нардеп живе у квартирі свого сина (226 м2) у Києві. Ярослав Дубневич також вказав ще дев’ять земельних ділянок у селах Горішній та Відники на Львівщині.

Народний депутат має акції у «Городоцькому Хлібоприймальному підприємстві», є одним з власників ТзОВ НВП «КРТ», ТзОВ «Гарант-Львів», також з ним пов’язана «Фінансова компанія «Енергія-інвест».

Нагадаємо, у 2023 році Апеляційна палата ВАКС скерувала на новий розгляд справу стосовно Ярослава Дубневича та його спільників, яких звинувачують у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці». Дубневич є підозрюваним і в іншому кримінальному провадженні – як організатор схеми розкрадання природного газу на суму понад 2 млрд грн. У цій справі детективи НАБУ повідомили йому заочну підозру та оголосили в розшук. Відомо, що нардеп виїхав за кордон, втім даних про те, як він виїхав з України в системі немає.

Раніше ще кілька нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський.