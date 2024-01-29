Андрій Лопушанський входить до фракції «Європейська солідарність»

Народний депутат зі Львівщини Андрій Лопушанський, який входить до фракції «Європейська солідарність», подав декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, Андрій Лопушанський у 2022 році отримав 526 тис. грн зарплати у Верховній Раді, а його дружина Тетяна Лопушанська вказала 4,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності та ще 60 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.

У подружжя є два авто (Mercedes-Benz S 550 2008 року випуску та Cadillac Escalade 2008 року випуску) та гідроцикл Bombardier RXP 2006 року випуску. Народний депутат задекларував колекцію швейцарських годинників: Breitling Bentley, Ulysse Nardin, Maserati Audemars Piguet, Parmigiani Fleurier), також два годинники належать Тетяні Лопушанській (Carl F. Bucherer, Breguet). Андрій Лопушанський задекларував колекцію ікон ХХІ ст., інкрустовану напівкоштовним камінням біблію та картину.

Андрій Лопушанський є власником квартири у Києві (77,2 м2), земельної ділянки у селі під Києвом (0,16 га) – у цьому селі у нардепа є недобудований будинок площею 730 м2, нерухомості у Криму (отримав у власність ще у 2007 року) та співвласником земельної ділянки біля Трускавця (0,15 га). Тетяна Лопушанська є власницею квартири (169,6 м2) та нежитлового приміщення (91,6 м2) у столиці. Вказане майно подружжя придбало раніше, у 2021 – 2022 роках Лопушанські не купували нової нерухомості.

У 2022 році Андрій Лопушанський став кінцевим бенефіціарним власником львівської ТзОВ «Погулянка інвест», яке займається наданням в оренду майна. Також нардеп є власником кіпрської фірми «Зевана Інвестментс лімітед», засновником Східноєвропейського колегіуму територіальної державної служби та місцевого самоврядування та співзасновником фірми «Гербурт», яка надає вантажний транспорт в оренду.

Раніше ще кілька нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович.