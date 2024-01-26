Юрій Кагітін із 2019 року очолює ДСНС у Львівській області

Очільник ГУ ДСНС у Львівській області Юрій Кагітін подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, Юрій Кагітін у 2022 році заробив один мільйон гривень у ДСНС Львівщини, син посадовця Іван Кагітін вказав 412 тис. грн доходу від підприємницької діяльності (він є ФОПом та займається програмуванням) та 6 тис. грн стипендії. Дружина посадовця Жанна Кагітіна вказала 253 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.

Юрій Кагітін є власником квартири у Львові (103 м2) та гаража (25 м2), також він є співвласником ще однієї квартири у місті площею 56 м2. У власності посадовця є дві земельні ділянки у селі Мшана (0,12 га) та селі Підберізці (0,1 га), що під Львовом. Ще дві земельні ділянки у селі Рясне-Руське (798 м2 та 200 м2) належать Жанні Кагітіній, у цьому ж селі вона задекларувала незавершене будівництво житлового будинку. Вказане майно подружжя придбало раніше, у 2022 році Катігіни не купували нової нерухомості.

У власності подружжя немає авто, Юрій Кагітін лише вказав, що є власником причепу 1994 року випуску.

Нагадаємо, що раніше начальник Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський також подав свою декларацію про доходи за 2022 рік.