38-річний Мар’ян Заблоцький є економістом та експертом з аграрного ринку України

Народний депутат зі Львівщини Мар’ян Заблоцький, який є членом партії «Слуга народу», подав свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації нардепа, у 2022 році він заробив 444 тис. грн у Верховній Раді, ще 196 тис. грн задекларувала його дружина Тетяна Литвин від ТзОВ «Сімкорп Україна», яке займається консультуванням з питань інформатизації.

У 2021 році Мар’ян Заблоцький став власником авто Tesla Model 3 (2018 року випуску). Тетян Литвин є співвласницею квартири у Львові (65,7 м2), у Мар’яна Заблоцького немає власної нерухомості, але він орендує квартиру в столиці площею 134 м2. Протягом 2022 року подружжя не купувало нового майна.

38-річний Мар’ян Заблоцький є економістом та експертом з аграрного ринку України. До обрання народним депутатом він був головою правління Української аграрної асоціації та керівником громадських організацій Центр ефективного законодавства та Українське товариство економічних свобод.

Раніше ще кілька нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич.