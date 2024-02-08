Руслан Савчук є першим заступником начальника 7 прикордонного Карпатського загону

Перший заступник начальника 7 прикордонного Карпатського загону полковник Руслан Савчук разом з дружиною стали власниками однокімнатної квартири у львівському ЖК «Велика Британія» площею 52,1 м2. У поданій в НАЗК декларації за 2023 рік прикордонник вказав, що вартість квартири становить 9 гривень. ZAXID.NET з’ясував, що Руслан Савчук отримав цю квартиру безкоштовно від держави і під час приватизації вказав символічну суму.

Першими увагу на декларацію Руслана Савчука звернули журналісти «Слідства.Інфо», які виявили, що у 2023 році заступник начальника 7 прикордонного Карпатського загону разом із дружиною Галиною Савчук стали власниками квартири площею 52,1 м2 у львівському ЖК «Велика Британія». При цьому журналісти звернули увагу на вказану у декларації вартість квартири – лише 9 грн.

У відділі продажів компанії «Ріел» зазначили, що актуальна ціна продажу в цьому ЖК становить 1700 доларів за м2. Таким чином, реальна вартість квартири прикордонника може коштувати понад 3 млн грн. Журналісти зателефонували Руслану Савчуку, аби той пояснив, як йому вдалося придбати квартиру за 9 гривень. Прикордонник попросив передзвонити за пів години, однак після цього перестав відповідати на телефонні дзвінки журналістів з різних номерів впродовж трьох робочих днів.

ZAXID.NET звернувся до речниці Львівського прикордонного загону Олександри Кучковської, яка пояснила, що цю квартиру Руслан Савчук отримав від держави і під час приватизації вказав символічну вартість нерухомості.

«Цю квартиру полковник Руслан Савчук отримав від держави, бо він є військовослужбовцем, який прослужив у прикордонній службі понад 20 років, і має право на отримання житла. У встановленому законом порядку він її приватизував, отримав відповідні документи, але через те, що механізм приватизації не передбачає, що вона є безоплатна, то встановлюється мінімальна вартість. Саме сума 9 гривень 38 копійок вказана, як вартість квартири, на момент приватизації», – пояснила речниця Львівського прикордонного загону.

Олександра Кучковська додала, що багато прикордонників отримують житло і у всіх виникає така ж ситуація під час приватизації. «По-іншому не може бути, має бути вказана якась мінімальна вартість», – зазначила речниця.

Додамо, що до 2023 року Руслан та Галина Савчуки не мали власної нерухомості, раніше вони користувались службовим житлом у місті Суми, що було відображено у декларації.